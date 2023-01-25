Мінʼюст США готує позов проти Google через домінування на ринку реклами — Finance.ua

Мінʼюст США готує позов проти Google через домінування на ринку реклами Сьогодні 03:35 — Фондовий ринок

Мінʼюст США готує позов проти Google через домінування на ринку реклами

Міністерство юстиції США готується подати позов до Google через домінуюче становище компанії на ринку цифрової реклами.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Очікується, що справу буде подано до федерального суду до кінця тижня, уточнили співрозмовники агентства.

Мінʼюст США вже вдруге подає антимонопольний позов до Google. Загалом це вже пʼятий великий судовий розгляд у США, що заперечує ділові практики компанії.

Раніше генпрокурори кількох штатів подали три окремі позови проти Google, стверджуючи, що компанія домінує на ринках онлайн-пошуку, рекламних технологій та додатків для Android, зазначає агентство.

Водночас Google стверджує, що американський ринок онлайн-реклами є конкурентним. У судових документах і свідченнях у Конгресі компанія зазначала, що до її конкурентів входять Amazon, Microsoft і Meta.

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