Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони білорусі та російської авіакомпанії — Finance.ua
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Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони білорусі та російської авіакомпанії

Казна та Політика
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Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони білорусі та російської авіакомпанії
Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони білорусі та російської авіакомпанії
Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду два позови щодо стягнення активів групи компаній «Волга-Днєпр» та міністерства оборони республіки білорусь.
Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих у Facebook.
Зазначається, що стягнення активів «Волга-Днєпр» і Міноборони білорусі стосується авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124−100 «Руслан» та одного авіаційного двигуна та повітряного стартера.
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За словами Богатих, позов до «Волга-Днєпр», яка є однією з найбільших логістичних компаній рф у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу — надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.
«В Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака „Руслан“, який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії „заморожені“ Німеччиною. Це — сотні мільйонів доларів», — додала урядовиця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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