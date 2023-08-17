Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони білорусі та російської авіакомпанії — Finance.ua

Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони білорусі та російської авіакомпанії Сьогодні 13:35 — Казна та Політика

Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони білорусі та російської авіакомпанії

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду два позови щодо стягнення активів групи компаній «Волга-Днєпр» та міністерства оборони республіки білорусь.

Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих у Facebook

Зазначається, що стягнення активів «Волга-Днєпр» і Міноборони білорусі стосується авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124−100 «Руслан» та одного авіаційного двигуна та повітряного стартера.

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За словами Богатих, позов до «Волга-Днєпр», яка є однією з найбільших логістичних компаній рф у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу — надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.

«В Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака „Руслан“, який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії „заморожені“ Німеччиною. Це — сотні мільйонів доларів», — додала урядовиця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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