Мін'юст назвав чотири можливі напрями конфіскації активів росії — Finance.ua

Мін'юст назвав чотири можливі напрями конфіскації активів росії

Вчора 14:03 — Казна та Політика

Найпростіший спосіб конфіскації активів росії — у зв’язку з воєнним становищем, але він зобов’язує компенсувати їх вартість.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції із посиланням на слова міністра юстиції Дениса Малюські.

За словами міністра, Україна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних з нею компаній.

По-перше, це конфіскація такого майна за рішенням суду, як це сталося з активами депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, коли було накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження судом.

Майно, зазначене у переліку ухвали суду, було передано до управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), а потім АРМА, у зв’язку зі специфічним статусом активів, передало їх до управління національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за спрощеною процедурою через розпорядження Кабінету Міністрів.

Другий напрям — новий закон про конфіскацію російських активів, який уже направлено на підпис Президенту. Відповідно до нього, рішення про конфіскацію прийматиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на підставі кількох десятків критеріїв, за якими визначатимуться особи, які потраплять під санкції, зокрема санкції у вигляді стягнення майна у дохід держави.

При цьому перехід майна у власність держави відбуватиметься досить швидко — протягом місяця після збирання документів, що підтверджують російську власність, а також зв’язок та підтримку держави-агресора.

По-третє, є чинний закон — про націоналізацію майна російської держави, зокрема там йдеться про Сбербанк та його активи та Промінвестбанк.

Четвертий — найпростіший спосіб — конфіскація майна у зв’язку з воєнним становищем. Проте, за словами Малюськи, цей шлях небажаний. Хоча така конфіскація не вимагає жодної аргументації, але виникає обов’язок компенсувати вартість. Тому такий спосіб поки що не використовується.

За словами Малюськи, реальні кроки щодо конфіскації російських активів в Україні стануть добрим прикладом для міжнародної спільноти зробити те саме, тим більше, що Україна вже запропонувала юридичний механізм для такої реалізації.

Міністр зазначив, що якщо цей механізм буде імплементований західними партнерами найближчим часом, Україна зможе розраховувати на отримання грошей Центробанку росії вже наприкінці цього року.

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