0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Miltech-компанії України масово планують релокацію за кордон

197
Miltech-компанії України масово планують релокацію за кордон
Miltech-компанії України масово планують релокацію за кордон
Станом на жовтень 2025 року 51% приватних miltech-компаній, що входять до об’єднання «Технологічні сили України» (ТСУ), планують релокацію за кордон або вже перенесли бізнес.
Про це свідчить опитування ТСУ, презентоване під час заходу «Що чекає дронову індустрію? Сценарії 2026 року», передає Dev.ua.

Головні причини релокації

Серед основних чинників, які змушують компанії залишати Україну, респонденти назвали:
  • 89% — безпекові ризики;
  • 61% — неможливість експортувати продукцію;
  • 56% — замалі обсяги державного замовлення за наявності виробничих потужностей для більшого обсягу.
Водночас 56% виробників озброєння, що входять до ТСУ, відзначили проактивні кроки держави для покращення бізнес-клімату в оборонному секторі, тоді як 41% не бачать позитивних змін.
Miltech-компанії України масово планують релокацію за кордон

Три сценарії розвитку дронової індустрії

Під час заходу представники ТСУ представили три можливі сценарії розвитку української дронової галузі у 2026 році: «status quo», негативний і позитивний.
Сценарій «Status quo» описує нинішні виклики для виробників: обмежене фінансування та відсутність єдиної державної політики підтримки локального виробника. Це стримує розвиток галузі та створює ризик втрати конкурентних позицій на внутрішньому й міжнародному ринках.
Читайте також
Негативний сценарій передбачає, що за скорочення держзамовлень і подальших обмежень на експорт виробники шукатимуть можливості для релокації, а Україна стане більш залежною від імпорту та зовнішньої допомоги.
Позитивний сценарій, за оцінкою ТСУ, означає новий етап розвитку оборонної промисловості завдяки ринковим умовам, стабільним правилам, можливості експорту технологій і продукції, а також розбудові партнерств із країнами-союзниками.

Дев’ять кроків до реалізації позитивного сценарію

ТСУ виокремило дев’ять напрямів, які допоможуть розвинути оборонно-технологічну галузь України:
  1. Укладання довгострокових контрактів, що охоплюють понад один бюджетний період.
  2. Забезпечення прозорості потреб війська та умов контрактування.
  3. Розвиток ефективних моделей оборонних закупівель.
  4. Преференції для національних виробників: кредити, дотації, інвестиційна підтримка.
  5. Прозорі правила контрольованого експорту надлишкової військової продукції.
  6. Єдина політика управління інтелектуальною власністю.
  7. Захист оборонних підприємств.
  8. Відкрита взаємодія між державою, виробниками та Силами оборони.
  9. Доступ до можливостей і фінансування від країн-партнерів.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems