Мільярдери приховують статки, що перевищують ВВП Франції

Найбагатші люди з усього світу укривають від податків в офшорах та на незадекларованих рахунках близько 3,55 трлн доларів. Ця сума перевищує ВВП Франції (3,16 трлн доларів у 2024-му) і понад удвічі більше від сукупного ВВП 44 найменш розвинених країн світу.

Про це повідомило об’єднання благодійних організацій Oxfam, пише Deutsche Welle.

На частку 0,1% найбагатших людей світу припадає близько 2,84 трлн доларів — приблизно 80% усіх грошей, що зберігаються в офшорах.

Ця сума, за даними Oxfam, перевищує розмір капіталу найбіднішої половини людства, тобто 4,1 мільярда людей. Причому в 0,01% найбагатших людей зберігається 1,77 трлн доларів.

Як заходи боротьби з ухиленням від сплати податків Oxfam пропонує підвищити податки для 1% найбагатших людей світу та запровадити податки на надбагатство.

Серед інших ініціатив — зміцнення міжнародного співробітництва для ліквідації офшорів та досягнення більшої фінансової прозорості.

Після «Панамських документів» частка податків, що не оподатковується, скоротилася

За оцінками Oxfam, від часу публікації «Панамських документів» 3 квітня 2016 року обсяг офшорних активів у 2023 році збільшився до 13,25 трлн доларів — на той час майже 12,5% світового ВВП.

Водночас, як зазначає організація, частка офшорних активів, які не оподатковуються, суттєво скоротилася та стабілізувалася на рівні 3−4% від світового ВВП.

Так, 2024 року Світовий банк оцінював світовий ВВП у 110,8 трлн доларів. Офшорні 3,55 трлн доларів, які фігурують у пресрелізі Oxfam, які зовсім не обкладаються податками, становлять приблизно 3,2% цієї суми.

Зниженню частки неоподатковуваних офшорних грошей, як зазначають в організації, сприяв запуск у 2016−2017 роках системи Автоматичного обміну податковою інформацією (AEOI). До березня 2025 року до стандарту звітності AEOI приєдналися 126 країн та юрисдикцій.

Deutsche Welle

