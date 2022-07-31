Мікрогранти підприємцям: поширені помилки при заповненні бізнес-планів — Finance.ua

Мікрогранти підприємцям: поширені помилки при заповненні бізнес-планів Вчора 21:01 — Особисті фінанси

Мікрогранти підприємцям: поширені помилки при заповненні бізнес-планів

З кожним днем бажаючих скористатися новою урядовою програмою щодо отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу стає все більше по всій країні. Проте, на жаль, в деяких випадках Державний центр зайнятості змушений відмовляти отримувачам в наданні мікрогранту, зокрема з причин невідповідності їхніх бізнес-планів умовам програми.

Найбільш поширеними помилками при поданні документів є такі:

заявник не є громадянином України;

відсутність самого бізнес-плану або помилки при його заповненні. Звертаємо вашу увагу, що відповідно до пункту 9 Порядку, заяви, подані без бізнес-плану, не розглядаються;

непрозорі або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану (в кошторисі не вказані витрати на заробітну плату найманим працівникам, комунальні витрати, сплата податків, що є обов‘язковими умовами отримання мікрогранту. Також не визначено напрями збуту продукції, обсяги реалізації продукції/послуг);

цільове призначення проєкту не відповідає вимогам надання мікрогранту. Так, пунктом 5 Порядку визначені наступні напрями витрат:

— придбання обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності отримувачем, яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

— закупівля сировини та матеріалів (деталі зазначаються отримувачем у бізнес-плані);

— орендна плата за нежитлове приміщення (якщо така орендна плата становить не більше 25 відсотків розміру мікрогранту);

— лізинг обладнання (крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування).

негативна ділова репутація.

Хто може отримати грант на біщнес

Фахівці звертають увагу, що згідно з пунктом 8 Порядку отримувачем мікрогранту можуть бути громадяни України, які:

фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

не провадять господарську діяльність на території російської федерації та республіки білорусь;

не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

не мають заборгованості перед бюджетом;

щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.

Зауважмо! Повторно подані заяви від одного отримувача не розглядаються, тому, аби краще орієнтуватися при написанні бізнес-плану та умовах участі в програмі надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, фахівці радять:

1) ознайомитися з нормативними документами:

2) звернутись за допомогою в найближчий центр зайнятості або до нашої онлайн підтримки у Телеграм , де можна обрати регіон, в якому ви знаходитесь ,та одразу отримати онлайн-консультацію. Крім того, центри зайнятості зараз проводять семінари та надають менторську підтримку цього проєкту.

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