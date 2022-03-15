Міграційна служба поновила роботу і видає закордонні паспорти — Finance.ua
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Міграційна служба поновила роботу і видає закордонні паспорти

Вчора 16:51Особисті фінанси
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З 15 березня Державна міграційна служба продовжує надавати адміністративні послуги.
Які послуги доступні? Зараз можна подати документи для оформлення ID-картки, закордонного паспорта та посвідок на постійне і тимчасове проживання.
  • У міграційній службі можна оновити фотографію в паспорті громадянина України, продовжити строк дії закордонних паспортів та вносити відомості про дітей. Наприклад, вклеювати фото до закордонного паспорта батьків, що дає можливість вільно перетинати кордон, рятуючись від війни.
  • Також українці, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до міграційної служби. Оформлення документів можливо здійснити в будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.
  • Однак відділення міграційної служби працюють тільки в регіонах, де не відбуваються бойові дії.
Детальніше про відкриті відділення та контакти можна дізнатися за посилання.
За матеріалами: ain.ua
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