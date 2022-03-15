Міграційна служба поновила роботу і видає закордонні паспорти — Finance.ua

Міграційна служба поновила роботу і видає закордонні паспорти

Вчора 16:51 — Особисті фінанси

З 15 березня Державна міграційна служба продовжує надавати адміністративні послуги.

Які послуги доступні? Зараз можна подати документи для оформлення ID-картки, закордонного паспорта та посвідок на постійне і тимчасове проживання.

У міграційній службі можна оновити фотографію в паспорті громадянина України, продовжити строк дії закордонних паспортів та вносити відомості про дітей. Наприклад, вклеювати фото до закордонного паспорта батьків, що дає можливість вільно перетинати кордон, рятуючись від війни.

Також українці, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до міграційної служби. Оформлення документів можливо здійснити в будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Однак відділення міграційної служби працюють тільки в регіонах, де не відбуваються бойові дії.

Детальніше про відкриті відділення та контакти можна дізнатися за посилання.

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