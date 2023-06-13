Міфи про заробіток в інстаграмі — Finance.ua

Міфи про заробіток в інстаграмі Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Міфи про заробіток в інстаграмі

У 2023 році аудиторія інстаграм становить 1,28 мільярда користувачів, а це сьоме місце за відвідуваністю у світі. В Україні позиція нижча — 10-те місце. Звісно, що на такій аудиторії можна заробляти непогані гроші.

Не важливо, чим ви займаєтеся: товарний бізнес, ведення особистого блогу або офлайн бізнес — інстаграм може допомогти збільшити заробіток у бізнесі, що вже діє, надасть вам свободу і впевненість у майбутньому.

Але оскільки кількість експертів із заробітку в інстаграмі набагато перевищує кількість успішних блогерів, в інтернеті можна виявити безліч міфів.

Ось деякі з них:

1. Бути інстаграм-блогером — легко і просто

80% усіх акаунтів мають менше 10 тис. підписників. Значить, не так просто набрати навіть таку аудиторію. Не кажучи вже про те, що аудиторію потрібно утримувати.

Для того, щоб ви розуміли рівень конкуренції: щодня користувачі інстаграму публікують близько 95 мільйонів фото та відео. А це означає, що кожної хвилини з’являється 65 972 нові пости.

2. Для успіху потрібні серйозні вкладення: дорогий фотоапарат, професійне світло та круті локації

Звісно, якісне обладнання не завадить. Але якщо контент не зацікавить користувачів, буде не важливо, скільки мегапікселів у вашої камери. Якщо ваша мета, наприклад, смішити людей, то якість картинки другорядна, головне, щоб було смішно.

3. Головне, щоб контент був креативним та незвичайним

Насправді, головне, щоб ваш контент подобався вашим підписникам. Тобто те, що ви робите, має відповідати запитам вашої аудиторії. Чим краще блогер розуміє свою аудиторію, тим простіше отримувати нових підписників та не втрачати старих.

4. Головне — це кількість підписників

Ні, набагато важливіша кількість активних підписників. Тих, хто взаємодіятиме і даватиме сигнал алгоритму інстаграму. Рекламодавці так само, як і алгоритм звертають увагу на рівень залученості, тобто відношення активної аудиторії до загальної кількості підписників.

5. Найважливіше — це талант і везіння

Як і в будь-якому іншому виді бізнесу, у ведення інстаграм-блогу потрібно вкладати багато праці. Шанси, що все вийде відразу, мінімальні, швидше за все, спочатку буде багато невдалих спроб, розчарувань і нездійснених надій. Якщо розглядати інстаграм як місце для заробітку, то ставитись до нього потрібно відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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