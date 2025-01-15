MicroStrategy купила додатково 2530 BTC на $243 млн — Finance.ua

MicroStrategy купила додатково 2530 BTC на $243 млн Сьогодні 01:40 — Криптовалюта

MicroStrategy купила додатково 2530 BTC на $243 млн

Компанія MicroStrategy поповнила свій біткоїн-портфель на 2530 BTC . Інвестиція обійшлася фірмі в $243 млн при середній ціні закупівлі в $95 972.

MicroStrategy has acquired 2,530 BTC for ~$243 million at ~$95,972 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 0.32% YTD 2025. As of 1/12/2025, we hodl 450,000 $BTC acquired for ~$28.2 billion at ~$62,691 per bitcoin. $MSTR https://t.co/qONdrIwz7Q — Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 13, 2025

Згідно з публікацією засновника компанії Майкла Сейлора, станом на 12 січня MicroStrategy контролює загалом 450 000 BTC.

Середня ціна закупівлі біткоїнів становить $62 691. Ринкова вартість портфеля з урахуванням актуального курсу — близько $41 млрд. Це означає, що нереалізований прибуток фірми становить $12,8 млрд.

Нагадаємо, біткоїн відзначився падінням цього тижня. За 24 години, впродовж 12−13 січня 2025 року, він просів на 2,7% і торгується близько $92 000:

Курс BTC/USDT на біржі Binance. Джерело: TradingView.

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