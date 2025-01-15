MicroStrategy купила додатково 2530 BTC на $243 млн — Finance.ua
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MicroStrategy купила додатково 2530 BTC на $243 млн

Криптовалюта
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MicroStrategy купила додатково 2530 BTC на $243 млн
MicroStrategy купила додатково 2530 BTC на $243 млн
Компанія MicroStrategy поповнила свій біткоїн-портфель на 2530 BTC. Інвестиція обійшлася фірмі в $243 млн при середній ціні закупівлі в $95 972.
Згідно з публікацією засновника компанії Майкла Сейлора, станом на 12 січня MicroStrategy контролює загалом 450 000 BTC.
Середня ціна закупівлі біткоїнів становить $62 691. Ринкова вартість портфеля з урахуванням актуального курсу — близько $41 млрд. Це означає, що нереалізований прибуток фірми становить $12,8 млрд.
Нагадаємо, біткоїн відзначився падінням цього тижня. За 24 години, впродовж 12−13 січня 2025 року, він просів на 2,7% і торгується близько $92 000:
Курс BTC/USDT на біржі Binance. Джерело: TradingView.
Курс BTC/USDT на біржі Binance. Джерело: TradingView.
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