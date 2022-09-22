Microsoft збільшила дивіденди майже на 10% — Finance.ua

Microsoft збільшила дивіденди майже на 10% Вчора 01:28 — Фондовий ринок

Microsoft збільшила дивіденди майже на 10%

Рада директорів Microsoft Corp. вирішила збільшити квартальні дивіденди на 9,7% з 62 до 68 центів на акцію.

Про це пише MarketWatch.

Нові дивіденди буде виплачено 8 грудня, реєстр акціонерів закривається 17 листопада.

Після підвищення річна дивідендна доходність акцій Microsoft, виходячи з котирувань на закриття торгів у понеділок, становитиме 1,11%.

Середній показник за індексом S&P 500 становить 1,7%, а серед технологічних компаній індексу, які традиційно спрямовують більшу частину прибутку не на дивіденди, а на розвиток бізнесу, показник дорівнює 0,96%.

З початку 2022 року капіталізація Microsoft знизилася на 28%, до $1,83 трлн, тоді як S&P 500 за цей період втратив 19%.

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