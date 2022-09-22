Microsoft збільшила дивіденди майже на 10% — Finance.ua

Microsoft збільшила дивіденди майже на 10%
Рада директорів Microsoft Corp. вирішила збільшити квартальні дивіденди на 9,7% з 62 до 68 центів на акцію.
Про це пише MarketWatch.
Нові дивіденди буде виплачено 8 грудня, реєстр акціонерів закривається 17 листопада.
Після підвищення річна дивідендна доходність акцій Microsoft, виходячи з котирувань на закриття торгів у понеділок, становитиме 1,11%.
Середній показник за індексом S&P 500 становить 1,7%, а серед технологічних компаній індексу, які традиційно спрямовують більшу частину прибутку не на дивіденди, а на розвиток бізнесу, показник дорівнює 0,96%.
З початку 2022 року капіталізація Microsoft знизилася на 28%, до $1,83 трлн, тоді як S&P 500 за цей період втратив 19%.
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