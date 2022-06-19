Microsoft збереже музику на кварцових пластинах для майбутніх поколінь — Finance.ua
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Microsoft збереже музику на кварцових пластинах для майбутніх поколінь

Вчора 04:46Фондовий ринок
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Компанія Microsoft вирішила організувати сховище музики — Global Music Vault — на випадок глобального «Судного дня». Компанія запише колекцію світових музичних творів на спеціальні кварцові носії.
Для запису великих обсягів музики Microsoft має намір використати технологію, розроблену в рамках ініціативи Project Silica, компанія розпочинає тестові записи на кварцових пластинах.

Чому саме кварц?

Судячи з прес-релізу, опублікованому на сайті проекту, хоча магнітна плівка все ще вважається найкращою для архівування інформації, вона не така надійна, як носій з кварцу.
Зазначається, що такі пластини можна:
  • запікати,
  • кип’ятити,
  • дряпати,
  • забруднювати,
  • впливати на електромагнітне випромінювання та інші фактори без втрати інформації, записаної на склі.

Де сховають Global Music Vault

Сховище планують зробити в Норвегії там, де вже функціонує Global Seed Vault або «Сховище судного дня», яке сьогодні містить 1 145 693 «резервні копії» насіння з усіх куточків світу.
Крім того, локація в Норвегії вважається однією з найбезпечніших на планеті через геологічні особливості та помірну геополітичну активність самої країни.
Розмір кожної кварцової пластини — 75×75 мм, товщина — 2 міліметри. На ній можна записати до 100 Гб даних. Дані додаються за допомогою лазерів, що формують у пластині тривимірний міні-рельєф. Для отримання інформації слід використовувати поляризоване світло, а машинний спосіб допоможе розшифрувати сигнал.
За інформацією від організаторів проекту, дані можуть зберігатися «багато тисяч років».
За матеріалами: Телеканал 24
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