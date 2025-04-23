Microsoft заборонила звільненим працівникам повторно подаватись на роботу — Finance.ua
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Microsoft заборонила звільненим працівникам повторно подаватись на роботу

Технології&Авто
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Microsoft заборонила звільненим працівникам повторно подаватись на роботу
Microsoft заборонила звільненим працівникам повторно подаватись на роботу
Microsoft оновила політику і тепер звільнені більше не зможуть повторно влаштуватися в компанію щонайменше два роки.
Про це пише Business Insider.
Компанія зафіксувала рішення у внутрішньому листі, який розіслала менеджерам нова керівниця HR-напряму Емі Коулман. Отже політикою управління продуктивністю працівників вирішено, що звільнених співробітників за низькі результати не чекають назад деякий час.
Нові інструменти для менеджерів мають допомогти швидше визначати слабку ланку в командах. А саме керівники можуть скористатися глобальним Планом покращення продуктивності (PIP). Якщо працівник не виконує очікувань, йому пропонують або виправити ситуацію за визначений термін, або піти з Microsoft за добровільною угодою про звільнення (GVSA).
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«Ці інструменти також допоможуть розвинути культуру підзвітності та зростання, дозволяючи вам розв’язувати проблеми продуктивності з ясністю та співчуттям», — йдеться у листі Емі Коулман.
Якщо ж працівника звільняють після невдалого PIP або він добровільно залишає компанію під час цієї процедури, він потрапляє під нове правило. А саме протягом наступних двох років така людина не має права ані на повторне працевлаштування в Microsoft, ані на переведення в інші внутрішні підрозділи.
Це не поодинокий випадок жорсткішого підходу до неефективних співробітників у сфері технокомпаній. Подібну політику вже реалізувала Meta: її колишні працівники можуть потрапити до «чорних списків» і не мають права на повторний найм. Але там ситуація гірша, бо схему не розуміють і топменеджери Meta. На початку цього року Meta скоротила тисячі людей саме через питання продуктивності.
Microsoft теж не залишилася осторонь, наприклад, у 2025-му компанія без компенсацій звільнила 2000 працівників, яких визнали недостатньо ефективними. Згідно з інсайдерськими джерелами, менеджери витратили місяці на оцінювання співробітників усіх рівнів — аж до керівників — у межах нового підходу до перевірки ефективності.
Microsoft використовує власну систему оцінювання продуктивності за шкалою від 0 до 200. «Співробітники з винагородами від нуля до 60%» — це ті, хто отримав найнижчі оцінки і, відповідно, втратили частину бонусів або премій. Саме ця категорія людей тепер не має шансів повернутися до компанії у найближчі роки.
Крім обмежень, Microsoft також запускає нові інструменти для менеджерів: сценарні симулятори на базі ШІ для тренування складних розмов, навчання з диференціації винагород, чіткіші правила щодо того, що означає «значний вплив» у роботі. Компанія обіцяє прозоріший процес виплат і нову сітку бонусів до кінця місяця.
За матеріалами:
ITC.ua
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