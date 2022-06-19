Microsoft заборонила користувачам з росії завантажувати Windows 10 та 11 — Finance.ua

Microsoft заборонила користувачам з росії завантажувати Windows 10 та 11

Microsoft заборонила користувачам з росії завантажувати Windows 10 та 11

Американська компанія Microsoft заборонила користувачам із росії завантажувати Windows 10 та 11 з офіційного сайту.

Про це повідомляє CNews.

«росіяни втратили можливість завантажувати дистрибутиви ОС Windows 10 і Windows 11 з сайту корпорації Microsoft», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначають у виданні, користувачі з російськими IP також не можуть завантажити утиліту помічника зі встановлення операційних систем Media Creation Tool.

При завантаженні Windows 11 сайт Microsoft видає повідомлення «Виникла проблема з вашим запитом».

При спробі завантажити засіб для встановлення Windows 10 або 11 сайт переходить на порожню сторінку та написом «404 — File or Directory not found».

Раніше стало відомо, що Microsoft йде із росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням росії в Україну і припинили співпрацю з агресором.

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