Microsoft випускає оновлення системи безпеки — Finance.ua

Microsoft випускає оновлення системи безпеки 28.03.2023, 01:46 — Фондовий ринок

Нещодавно виявилася нова вразливість, яка порушила безпеку обміну відредагованими знімками екрана. Вразливість, яка називається «aCropalypse», була вперше виявлена ​​на пристроях Pixel і усунена Google у своєму березневому оновленні безпеки. У випадку інструмента Snipping Tool Windows 11 проблема була пов’язана з нездатністю програми перезаписати обрізані дані PNG.

Корпорація Майкрософт вжила швидких заходів, щоб усунути недолік безпеки, який міг мати жахливі наслідки для користувачів програм для редагування скріншотів Windows 10 і 11. Спочатку цю проблему виявив Кріс Блум, інженер-програміст на пенсії, і повідомив про це Microsoft раніше цього тижня.

Хоча вразливість не вплинула на всі файли PNG, вона становила серйозний ризик, оскільки зловмисники потенційно могли відновити відредаговані зображення, які були обрізані, щоб приховати конфіденційну інформацію. Патчі Microsoft схожі на березневе оновлення Android від Google тим, що вони не забезпечують захист зображень, створених до встановлення оновлень.

За даними Bleeping Computer, Microsoft не витрачала час на тестування та розгортання оновлень для постраждалих програм. У п’ятницю компанія почала випуск публічних оновлень для Windows 11 Snipping Tool і Windows 10 Snip & Sketch. Користувачі можуть легко завантажити оновлення вручну, увійшовши в Microsoft Store і натиснувши «Бібліотека», а потім «Отримати оновлення». Microsoft закликає всіх користувачів якнайшвидше встановити оновлення, щоб забезпечити захист своїх пристроїв.

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