Microsoft скорочує працівників у ключових підрозділах — Finance.ua

Microsoft скорочує працівників у ключових підрозділах Сьогодні 22:23

Microsoft скорочує працівників у ключових підрозділах

Microsoft почала скорочення працівників у ключових підрозділах, зокрема безпеки, пристроїв та ігор, повідомляє Business Insider.

Що сталося

Microsoft скорочує співробітників у ключових підрозділах — безпеки, продажів, пристроїв та ігор.

Одним із найбільш несподіваних рішень стало скорочення у сфері безпеки — це при тому, що минулого року Microsoft оголосила безпеку своїм головним пріоритетом. Проте у вівторок співробітники підрозділу безпеки почали отримувати повідомлення про звільнення.

Точна кількість звільнень невідома, проте джерела Business Insider повідомляють, що масштаб скорочень незначний. Зазначимо, що Microsoft — не єдина компанія, яка скорочує штат. Наприклад, Meta також планує звільнити близько 5% своїх співробітників через низьку продуктивність.

Чому це цікаво

Раніше Microsoft оголосила про скорочення 650 працівників у своєму ігровому підрозділі. Компанія ухвалила це рішення після того, як уже скоротила 1900 працівників в Activision Blizzard і Xbox, а також закрила декілька ігрових студій, зокрема Arkane Austin, яка створила Redfall. СЕО Xbox Філ Спенсер також запевнив, що ці зміни не вплинуть на розробку нових ігор та пристроїв, і жодна студія не буде закрита.

У межах оптимізації Google також зменшила кількість керівників на 10%. Компанія вирішила зменшити кількість менеджерів, директорів і віцепрезидентів. Варто зазначити, що частина людей залишиться в компанії, але їхні обов’язки зміняться. У 2022 році Пічаї заявив, що прагне зробити Google на 20% ефективнішим, що призвело до скорочення 12 000 робочих місць у 2023 році.

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