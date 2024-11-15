Microsoft припиняє підтримку «Пошти» та інших класичних програм — Finance.ua

Microsoft припиняє підтримку «Пошти» та інших класичних програм Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

Microsoft припиняє підтримку «Пошти» та інших класичних програм

31 грудня цього року Microsoft планує припинити підтримку старої версії додатка Outlook, а також інших класичних додатків — «Пошта Windows», «Календар» і «Люди».

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії. Розробник настійно рекомендує користувачам переходити на нову версію Outlook для Windows. Зробити це можна як автоматично, так і вручну.

Зазначається, що після 31 грудня «Пошта Windows» більше не прийматиме і не надсилатиме листи, а «Календар» не дасть змоги створювати нові події або вносити зміни. Фактично, вони перетворяться на архіви — їх можна буде переглядати, але не редагувати.

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Запуск оновленого Outlook для Windows розтягнувся на довгі роки — доступний він став тільки в серпні цього року. Крім того, Microsoft працює над оновленою веб-версією сервісу, яка в перспективі замінить десктопний додаток.

Примітно, що «Пошта» і «Календар», які закриваються, — одні з найстаріших програм Windows. «Пошта» вперше з’явилася 2006 року і увійшла до складу Windows Vista 2007 року. Тому припинення їхньої роботи — свого роду кінець цілої епохи для багатьох користувачів.

УНІАН За матеріалами:

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