Microsoft додає ШІ-редагування до Блокнота у Windows 11 — Finance.ua
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Microsoft додає ШІ-редагування до Блокнота у Windows 11

Технології&Авто
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Microsoft додає ШІ-редагування до Блокнота у Windows 11
Microsoft додає ШІ-редагування до Блокнота у Windows 11
Microsoft розширює функціонал Notepad, додаючи вбудовану функцію редагування тексту за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє The Verge.
Новий інструмент під назвою Rewrite тепер дозволяє перефразовувати, коригувати тон і змінювати довжину тексту в Notepad. Функція стала доступною для інсайдерів Windows у рамках попереднього перегляду.
Microsoft додає ШІ-редагування до Блокнота у Windows 11

Як працює нова функція Rewrite

Користувачі з раннім доступом до інструменту можуть випробувати Rewrite, виділяючи текст у Notepad і клацаючи правою кнопкою миші для вибору опції Перезаписати.
Після цього з’являється діалогове вікно, що пропонує налаштування для редагування: подовжити або скоротити текст, змінити його тональність. Користувачі отримають три варіанти перезаписаного тексту, з яких можна вибрати найвідповідніший.

Які є обмеження для використання Rewrite

Для використання Rewrite користувачам потрібно увійти до свого облікового запису Microsoft, оскільки ця функція працює на основі хмарних сервісів і потребує авторизації.
Наразі вона доступна для інсайдерів Windows 11 у США, Франції, Великій Британії, Канаді, Італії та Німеччині.
За матеріалами:
speka.media
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