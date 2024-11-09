Microsoft додає ШІ-редагування до Блокнота у Windows 11 — Finance.ua

Microsoft додає ШІ-редагування до Блокнота у Windows 11
Microsoft розширює функціонал Notepad, додаючи вбудовану функцію редагування тексту за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє The Verge.
Новий інструмент під назвою Rewrite тепер дозволяє перефразовувати, коригувати тон і змінювати довжину тексту в Notepad. Функція стала доступною для інсайдерів Windows у рамках попереднього перегляду.
Як працює нова функція Rewrite
Користувачі з раннім доступом до інструменту можуть випробувати Rewrite, виділяючи текст у Notepad і клацаючи правою кнопкою миші для вибору опції Перезаписати.
Після цього з’являється діалогове вікно, що пропонує налаштування для редагування: подовжити або скоротити текст, змінити його тональність. Користувачі отримають три варіанти перезаписаного тексту, з яких можна вибрати найвідповідніший.
Які є обмеження для використання Rewrite
Для використання Rewrite користувачам потрібно увійти до свого облікового запису Microsoft, оскільки ця функція працює на основі хмарних сервісів і потребує авторизації.
Наразі вона доступна для інсайдерів Windows 11 у США, Франції, Великій Британії, Канаді, Італії та Німеччині.
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