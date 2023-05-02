Microsoft пропонує російським компаніям продовжити співпрацю — Finance.ua

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Microsoft пропонує російським компаніям продовжити співпрацю

Фондовий ринок
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Microsoft пропонує російським компаніям продовжити співпрацю
Microsoft пропонує російським компаніям продовжити співпрацю
росЗМІ пишуть, що Microsoft прагне зберегти присутність на російському ринку. Компанія запропонувала приватним компаніям, які не потрапили під санкції, продовжити ліцензії на своє програмне забезпечення.
За даними «Комерсанта», з початку року пропозиції від компанії отримали близько 1 тис. організацій. Учасники ринку вважають, що так Microsoft намагається зберегти присутність на російському ринку і знизити рівень піратства.
Microsoft не хоче втрачати російських клієнтів, тому не закриває російську юрособу і намагається знайти можливості продовжити підтримку ПЗ та його оновлення, пише видання.
Як зазначається, попит на продукцію від Microsoft серед російського бізнесу, як і раніше, високий, а програмне забезпечення продовжує поставлятися в коробкових версіях через паралельний імпорт.
Нагадаємо, що в березні 2022 року американська корпорація призупинила продаж нових продуктів і послуг в росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і утримувати там офіси.
У червні Microsoft заявляла, що збирається «істотно» скоротити роботу в росії через «зміни економічних перспектив», що впливають на бізнес. Однак у корпорації запевнили, що «продовжать виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами».
У жовтні росЗМІ почали писати, що Microsoft таємно повернулася в росію і продає своє ПО зі знижками. А торік у грудні корпорація відкрила росіянам доступ до скачування операційної системи Windows.
При цьому Microsoft продовжує допомагати Україні. З початку повномасштабної війни сумарна допомога компанії становить понад 400 млн доларів, а раніше стало відомо, що Microsoft дозволить поліпшити збір і аналіз доказів військових злочинів рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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