Microsoft позбавив росіян можливості оновити комп'ютери до Windows 11 — Finance.ua

Microsoft позбавив росіян можливості оновити комп'ютери до Windows 11 Вчора 03:24 — Фондовий ринок

Американська корпорація Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян росії — користувачі не можуть оновити комп’ютери від Windows 10 до Windows 11.

Про це повідомляє телеканал «Дождь».

«На офіційному сайті компанії при спробі завантажити програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера. У розділі „Встановлення та оновлення“ розділ з оновленою версією операційної системи також недоступний», — йдеться у повідомленні.

На початку березня Microsoft призупинила продаж товарів, програмного забезпечення та сервісів та надання нових послуг у росії, а також виділила понад 35 млн доларів на допомогу Україні.

Економічна Правда За матеріалами:

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