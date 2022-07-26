Microsoft почала продавати ліцензовану цифрову Windows 11 — Finance.ua

Microsoft почала продавати ліцензовану цифрову Windows 11 Вчора 23:18 — Фондовий ринок

Компанія Microsoft нарешті розпочала продавати ліцензійні цифрові копії своєї останньої операційної системи Windows 11, що тепер дає можливість не встановлювати спершу Windows 10 (раніше було необхідно це робити).

Варто зазначити, що Windows 11 була випущена ще минулого року, але цифрових ліцензій на встановлення у вільному продажі не було. Користувачі могли або оновитися з Windows 10, або купити ОС у коробці, або отримати систему з новим комп’ютером, де вона була попередньо встановлена.

Нагадаємо, що операційна система Windows 11 була презентована 5 жовтня минулого року, але тоді у звичайних користувачів не було можливості придбати одразу цифрову ліцензію для встановлення на свій комп’ютер. Так, спершу слід було встановити Windows 10, а тоді погодитися на пропозицію оновитися до Windows 11 від Microsoft.

Варто зазначити, що операційну систему Windows 10 далі можна придбати. Що цікаво, користувачі все ще не мають можливості купити USB-носій з Windows 11, хоча у Windows 10 така можливість була. Тим не менше, для Windows 11 доступна лише цифрова версія, і невідомі ні терміни появи цифрової, ні навіть те, чи цей вихід планується.

Достеменно невідомо, коли саме компанія Microsoft почала пропонувати ліцензовані цифрові копії Windows 11 для покупки. У PCMag стверджують, що такі зміни могли відбутися ще у травні, просто не були помічені тоді. Вони переглянули історію змін через Wayback Machine від Internet Archive та виявили, що ще 3 травня можливості не було, але до кінця місяця вона вже з’явилась.

Зараз Windows 11 Home пропонують за 139 доларів, при цьому Windows 11 Pro доступна за ціною 199 доларів. Усім користувачам Windows 10 досі доступне оновлення до Windows 11 з використанням Центру оновлень Windows, а також декількома іншими способами. Згідно з офіційною інформацією Microsoft, операційну систему Windows 10 будуть підтримувати, як мінімум, до жовтня 2025 року.

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