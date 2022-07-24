Microsoft не буде повністю відмовлятися від Windows 7 до 2026 року — Finance.ua

Microsoft не буде повністю відмовлятися від Windows 7 до 2026 року Вчора 01:56 — Фондовий ринок

Компанія Microsoft перестала безкоштовно підтримувати операційну систему Windows 7 ще два роки тому, але за окрему оплату окремим організаціям та підприємствам далі надають підтримку.

Раніше компанія планувала надавати розширену підтримку ще три роки, але зараз все схоже на те, що ситуація виглядатиме інакше.

Так, у липневих патчах безпеки під кодовими номерами KB5015861 і KB5015862 є перелік необхідних ліцензій і ключів, що дають можливість продовження розширеної підтримки. Це означає, що підтримка буде завершена не у 2023 році, а аж у січні 2026. Варто зазначити, що Windows 7 на даний момент має 11.54 відсотків ринку, що більше, ніж у Windows 11, яка має 10.96 відсотка.

У рамках програми розширеної підтримки будуть оновлюватися операційні системи Windows 7 SP1 Enterprise, Windows 7 SP1 Pro, Windows Server 2008 R2, Windows Embedded Standard 7 і Windows Embedded POS Ready 7. Раніше стало відомо, що ціна розширених оновлень для Windows 7 цього року виросла з 50 до 100 доларів за кожен комп’ютер.

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