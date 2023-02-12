Micron Technology урізає зарплати топменеджменту на 15-25% — Finance.ua

Micron Technology урізає зарплати топменеджменту на 15-25% Сьогодні 04:46 — Фондовий ринок

Micron Technology урізає зарплати топменеджменту на 15-25%

Найбільший виробник мікросхем памʼяті в США Micron Technology Inc. скорочує зарплати керівників на 20% і зупиняє виплату премій, таким чином виробник чипів намагається впоратися із кризою у галузі.

Про це пише Bloomberg

Так, заробітна плата головного виконавчого директора Санджая Мехротра скоротиться на одну пʼяту, а віце-президентів — на 15%.

Заробітну плату старших віце-президентів буде знижено на 10%, а бонуси буде призупинено.

У компанії кажуть, що це скорочення скоротить цільову грошову компенсацію керівників на 53-75%. Компанія також урізує заробітну плату ширшій групі керівників, а членам ради директорів, які не є співробітниками, на 20% скоротять грошову компенсацію.

Мехротра мав базову зарплату у розмірі $1,41 млн у 2022 фінансовому році, але більша частина його загальної компенсації у розмірі $28,8 млн припала на акції.

Рішення слідує за планом скорочення робочих місць у Micron на 10%. Компанія бореться з млявим попитом на мікросхеми памʼяті через уповільнення продажу персональних компʼютерів та інших пристроїв. У грудні 2022 року Micron заявила, що через найбільше перенасичення галузі за більш ніж десятиліття їй буде важко повернутися до прибутковості в 2023 році. Компанія також прогнозує різке падіння продажів і більші збитки, ніж передбачали аналітики, у поточному кварталі.

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borgexpert За матеріалами:

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