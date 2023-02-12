Micron Technology урізає зарплати топменеджменту на 15-25% — Finance.ua
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Micron Technology урізає зарплати топменеджменту на 15-25%

Фондовий ринок
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Micron Technology урізає зарплати топменеджменту на 15-25%
Micron Technology урізає зарплати топменеджменту на 15-25%
Найбільший виробник мікросхем памʼяті в США Micron Technology Inc. скорочує зарплати керівників на 20% і зупиняє виплату премій, таким чином виробник чипів намагається впоратися із кризою у галузі.
Про це пише Bloomberg.
Так, заробітна плата головного виконавчого директора Санджая Мехротра скоротиться на одну пʼяту, а віце-президентів — на 15%.
Заробітну плату старших віце-президентів буде знижено на 10%, а бонуси буде призупинено.
У компанії кажуть, що це скорочення скоротить цільову грошову компенсацію керівників на 53-75%. Компанія також урізує заробітну плату ширшій групі керівників, а членам ради директорів, які не є співробітниками, на 20% скоротять грошову компенсацію.
Мехротра мав базову зарплату у розмірі $1,41 млн у 2022 фінансовому році, але більша частина його загальної компенсації у розмірі $28,8 млн припала на акції.
Рішення слідує за планом скорочення робочих місць у Micron на 10%. Компанія бореться з млявим попитом на мікросхеми памʼяті через уповільнення продажу персональних компʼютерів та інших пристроїв. У грудні 2022 року Micron заявила, що через найбільше перенасичення галузі за більш ніж десятиліття їй буде важко повернутися до прибутковості в 2023 році. Компанія також прогнозує різке падіння продажів і більші збитки, ніж передбачали аналітики, у поточному кварталі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
borgexpert
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