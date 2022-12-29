Виробник чипів Micron скоротить витрати на виробництво та звільнить 10% працівників — Finance.ua

Виробник чипів Micron скоротить витрати на виробництво та звільнить 10% працівників Сьогодні 03:17 — Фондовий ринок

Виробник чипів Micron скоротить витрати на виробництво та звільнить 10% працівників

Найбільший американський виробник чипів пам’яті Micron Technology оголосив про скорочення витрат на тлі швидкого падіння доходів, зокрема, скорочення робочої сили на 10%.

Про це повідомляє Bloomberg

Також Micron прогнозує різке падіння продажів і більші втрати, ніж прогнозували аналітики на поточний квартал.

Виробники напівпровідників перебувають у стані різкого падіння попиту на свою продукцію менш ніж через рік після того, як вони не могли виробляти достатньо для задоволення замовлень.

Агентство пояснює, що споживачі відклали покупки персональних комп’ютерів і смартфонів на тлі зростання інфляції та нестабільної економіки. Виробники цих пристроїв, основні покупці чіпів пам’яті, зараз застрягли в запасах компонентів і уповільнюють замовлення на нові запаси.

За словами головного виконавчого директора Micron Санджая Мехротра, галузь переживає найгірший дисбаланс між попитом і пропозицією за 13 років, і запаси повинні досягти піку в поточному періоді, а потім знизитися.

Він додав, що приблизно до середини 2023 року клієнти перейдуть на більш здоровий рівень запасів, а дохід виробника мікросхем покращиться у другій половині року.

Micron, яка вже оголосила про скорочення виробництва, скорочує свій бюджет на нові заводи та обладнання, і тепер очікує витратити від 7 до 7,5 млрд дол. за фінансовий рік, порівняно з попередньою цільовою метою в 12 мільярдів доларів.

Компанія уповільнює впровадження більш прогресивних технологій виробництва та прогнозує, що витрати на нове виробництво скоротяться в усій галузі.

Минулого місяця компанія попередила, що скорочує виробництво приблизно на 20% у відповідь на ринкові умови. Згідно з документами, станом на 1 вересня у компанії Micron, штат Айдахо, було 48 тис. співробітників.

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