MiCA: як це змінить крипторинок — Finance.ua

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MiCA: як це змінить крипторинок

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MiCA: як це змінить крипторинок
MiCA: як це змінить крипторинок
MiCA є частиною цифрової фінансової стратегії Європейської комісії, яка включає законодавчу пропозицію щодо пілотного режиму тестування рішень для торгівлі та розрахунків за допомогою технології блокчейн.
Вона поширюється на будь-які криптоактиви, включно з цінними паперами та електронними грошима, на які зараз не поширюються традиційні фінансові правила ЄС.

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Як це змінить ринок

Перше, що дає MiCA — підвищення довіри та інституціоналізацію. Нормативна база вносить більше прозорості та стабільності на крипторинок, що може залучити більше інституційних інвесторів, які раніше остерігалися інвестувати через відсутність регуляції.
Паралельно запровадження єдиної правової бази в ЄС робить легшим доступ до крипторинку для компаній, оскільки вони зможуть працювати в усіх країнах унії за однією ліцензією.
Для багатьох криптоактивів, особливо стейблкоїнів, буде введено більше контролю та відповідальності з боку регуляторів, що може зменшити ризики волатильності.
Компанії, що надають послуги з криптоактивами, повинні будуть виконати додаткові регулятивні вимоги, що може ускладнити роботу для дрібних провайдерів і збільшити вартість послуг.
Читайте більше в нашій статті:

MiCA для крипторинку. Наслідки для криптоінвестора

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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