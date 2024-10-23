MiCA: як це змінить крипторинок — Finance.ua

MiCA: як це змінить крипторинок Сьогодні 08:33 — Криптовалюта

MiCA: як це змінить крипторинок

MiCA є частиною цифрової фінансової стратегії Європейської комісії, яка включає законодавчу пропозицію щодо пілотного режиму тестування рішень для торгівлі та розрахунків за допомогою технології блокчейн.

Вона поширюється на будь-які криптоактиви, включно з цінними паперами та електронними грошима, на які зараз не поширюються традиційні фінансові правила ЄС.

Як це змінить ринок

Перше, що дає MiCA — підвищення довіри та інституціоналізацію. Нормативна база вносить більше прозорості та стабільності на крипторинок , що може залучити більше інституційних інвесторів, які раніше остерігалися інвестувати через відсутність регуляції.

Паралельно запровадження єдиної правової бази в ЄС робить легшим доступ до крипторинку для компаній, оскільки вони зможуть працювати в усіх країнах унії за однією ліцензією.

Для багатьох криптоактивів, особливо стейблкоїнів, буде введено більше контролю та відповідальності з боку регуляторів, що може зменшити ризики волатильності.

Компанії, що надають послуги з криптоактивами, повинні будуть виконати додаткові регулятивні вимоги, що може ускладнити роботу для дрібних провайдерів і збільшити вартість послуг.

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