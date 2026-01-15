0 800 307 555
МХП готує новий випуск єврооблігацій

Фондовий ринок
16
МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, повідомила, що провела зустріч з міжнародними інвесторами в межах підготовки можливого випуску нових єврооблігацій.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Паралельно МХП оголосила про початок пропозиції викупу (tender offer) у будь-якому обсязі всіх своїх єврооблігацій із загальною основною сумою 550 млн доларів, купонною ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році. Викуп здійснюється за певних умов, зокрема щодо фінансування.

Умови та ціна викупу

Ціна викупу для облігацій, поданих до 26 січня 2026 року, 17:00 за нью-йоркським часом, становить 1 000 доларів США за кожні 1 000 доларів номіналу плюс нараховані, але не виплачені відсотки.

Мета нового випуску

Потенційний новий випуск єврооблігацій планується використати для рефінансування поточних зобов’язань за єврооблігаціями з погашенням у 2026 році.
Такий підхід має забезпечити компанії більшу фінансову гнучкість і знизити ризики, пов’язані з піковими виплатами боргу.
За матеріалами:
Finance.ua
