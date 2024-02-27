MG презентовала конкурентів Tesla: запас ходу 700 км (фото) — Finance.ua

MG презентовала конкурентів Tesla: запас ходу 700 км (фото) Сьогодні 22:42 — Фондовий ринок

MG презентовала конкурентів Tesla: запас ходу 700 км (фото)

Китайська компанія MG, що належить SAIC, представила на Женевському автосалоні дві електричні моделі: ліфтбек MG 9 і позашляховик MG S9 fastback.

Про це повідомляє carnewschina.com

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Вони засновані на автомобілях F7 і R7, доступних на китайському ринку під маркою Rising, яка також належить SAIC. Дві моделі дочірнього бренду допоможуть MG вийти на новий сегмент ринку, збільшивши продажі. Це також добре для Rising, внутрішній обсяг продажів якого низький.

MG — колишній британський бренд, який зараз належить китайському автомобільному гіганту SAIC Group. Оскільки назва MG все ще добре відома за кордоном, SAIC використовує її як рушійну силу для своїх продажів за кордоном.

Китайський автовиробник часто змінює марку своїх моделей на бренд MG. Останніми прикладами є Wuling Air EV (MG Comet), Maxus T70 (MG Extender), Roewe Ei5 (MG 5) і Roewe Marvel R (MG Marvel R). Незабаром ще дві моделі від бренду Rising розширять лінійку MG на закордонних ринках.

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Rising спочатку був серією електромобілів під брендом Roewe, що належить SAIC. У 2020 році ця серія перетворилася на самостійний бренд. На сьогоднішній день його вітчизняна модельна лінійка складається з двох моделей: R7 fastback SUV і F7 liftback. Однак обсяг його продажів у Китаї низький.

Минулого року Rising ледве продала 21 012 автомобілів. Для ясності, Xpeng поставив понад 121 000 одиниць, а Nio продала понад 160 000 електромобілів. Висока ціна є основною причиною низького попиту на автомобілі Rising серед китайських клієнтів. Нещодавно Rising приєднався до цінової війни в Китаї, пропонуючи знижки та переглянуті комплектації своїх автомобілів.

Незабаром автомобілі Rising вийдуть на закордонні ринки як частина бренду MG. Вони будуть конкурувати з іншими висококласними електромобілями, включаючи китайські Zeekr, Xpeng, Exlantix і Nio.

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