МФО з найкращою якістю обслуговування за версією FinAwards-2022 — Finance.ua

МФО з найкращою якістю обслуговування за версією FinAwards-2022 Вчора 17:05 — Фондовий ринок

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards.

Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.

FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

«Найкраща МФО за якістю обслуговування» — одна з рейтингових номінацій від Finance.ua. Рейтинг засвідчує якість і зручність обслуговування в компаніях, які видають онлайнові позики на картку. Серед основних причин популярності цієї послуги — зручність, простота і швидкість. Клієнт оформляє кредит, не виходячи з дому, й отримує гроші протягом кількох хвилин.

Ми порівняли й визначили, у кого з фінансових компаній цей процес реалізований найкраще.

Третє місце посіла Moneyveo, друге місце дісталося компанії «єГроші», а першість виборола компанія CCloan.

За словами СЕО CCloan Наталії Клєвакіної, минулий рік був успішним для компанії і дозволяв будувати грандіозні плани на 2022-й. Її компанія готувалася до запуску власного напрямку споживчого кредитування та маркет-плейсу. Але з початком повномасштабної війни плани довелося швидко змінювати.

«Після паузи, навесні ми відновили кредитування, проте об’єми дуже малі: з одного боку, попит невеликий, з іншого — клієнтів, яким би ми могли видавати позики, поменшало. Водночас у тих регіонах, де відносно спокійно, попит почав відновлюватися, ми з певним оптимізмом дивимося в майбутнє. Якихось особливих змін в умови кредитування ми не вносили, ставки не змінилися, хіба новим клієнтам не даємо кредити під 0,01%. Але клієнти почали запитувати менші суми, строк користування кредитами став значно меншим», — поділилася з журналістами Клєвакіна.

Хоч як би складно зараз не було, СЕО CCloan не втрачає віри в ринок.

«Залишаться ті компанії, у яких буде достатньо капіталу і які будуть відповідати всім вимогам регулятора. Також очікуємо підвищення в рази попиту на продукти МФО після закінчення війни», — резюмувала Клєвакіна.

Наталія Клєвакіна, СЕО CCloan

Про FinAwards

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

«Спочатку ми, як організатори, думали, що захід не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль фінансові компанії трималися на плаву. Ви за цей час стали бійцями економічного фронту. Ви зберігали робочі місця, підтримували співробітників і всіляко допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність», — наголосив співзасновник Treeum Сергій Віндерських у своєму вітальному слові.

Довідка Finance.ua

у 2021 році українці встановили рекорд з мікрокредитування. Тільки за три квартали 2021-го українські мікрофінансові організації видали швидких кредитів на 49 млрд грн, що більше, ніж за весь 2020 рік — 48,7 млрд грн;

поняття «мікропозика» в Україні з’явилося 2011 року. Кредити тоді видавали переважно готівкою, а частка онлайну складала менш як 10%. Бурхливий розвиток онлайнового кредитування розпочався восени 2015-го, після того, як депутати ухвалили закон «Про електронну комерцію»;

2015 року мікрофінансові організації перевершили банки за обсягом позик, видавши кредитів на загальну суму 10 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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