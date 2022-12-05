Метро Києва працює в обмеженому режимі — Finance.ua

Метро Києва працює в обмеженому режимі Сьогодні 15:37 — Особисті фінанси

Метро в Києві 5 грудня працює в обмеженому режимі через повітряну тривогу, яка була оголошена у більшості міст України через російські обстріли.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У департаменті повідомляють, що столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує підземку як укриття.

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При цьому висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

«Щодо змін у роботі метро стежте за повідомленнями на станціях», — йдеться у повідомленні.

Також киян просять не забувати, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Згодом стало відомо, що поїзди метро курсуватимуть найближчими годинами з інтервалом близько 10 хвилин.

Деякі ЗМІ пишуть, що такий графік руху буде застосовуватись відсьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

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