Метро Києва працює в обмеженому режимі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Метро Києва працює в обмеженому режимі

Особисті фінанси
59
Метро в Києві 5 грудня працює в обмеженому режимі через повітряну тривогу, яка була оголошена у більшості міст України через російські обстріли.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
У департаменті повідомляють, що столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує підземку як укриття.
Читайте також
При цьому висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.
«Щодо змін у роботі метро стежте за повідомленнями на станціях», — йдеться у повідомленні.
Також киян просять не забувати, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Згодом стало відомо, що поїзди метро курсуватимуть найближчими годинами з інтервалом близько 10 хвилин.
Деякі ЗМІ пишуть, що такий графік руху буде застосовуватись відсьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.