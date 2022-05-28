Метінвест сказав, куди росіяни можуть вивозити метал з Маріуполя — Finance.ua

Метінвест сказав, куди росіяни можуть вивозити метал з Маріуполя

Вчора 15:30 — Казна та Політика

Захоплення та відновлення роботи маріупольського порту свідчать про те, що металургійну продукцію окупанти можуть вивозити орієнтовно до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі.

Про це йдеться у заяві групи Метінвест.

На їх думку, мета цього — подальший незаконний продаж краденої продукції до країн Африки та Азії, що не підтримують санкційної політики щодо російської федерації.

«За міжнародним правом та законодавством України, дії представників країни-агресора щодо збройного захоплення торгових суден та продукції Групи Метінвест мають всі ознаки піратства та порушення законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, що є тяжкими міжнародними злочинами», — зазначили там.

І резюмували, що група докладе всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до відповідальності.

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