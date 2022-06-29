«Метінвест» розглядає можливість будівництва нового заводу в Болгарії або Італії — Finance.ua

«Метінвест» розглядає можливість будівництва нового заводу в Болгарії або Італії Вчора 11:33 — Фондовий ринок

Група «Метінвест» розглядає можливість будівництва нового заводу в Болгарії або Італії.

Про це йдеться у повідомленні «Метінвесту».

«У нас вже є бізнес за межами України: два заводи в Італії, завод у Болгарії, завод у Великій Британії, шахти в США. Також є велика трейдингова компанія, яка по всьому світу продає нашу продукцію. Ми вже інвестували, і у нас на порядку денному стояли інвестиції у великий завод в Італії, який ми планували побудувати в найближчі 3-4 роки, проте проблема в тому, що він базувався на постачанні слябів від „Азовсталі“, а в Італії ми повинні переробляти їх на кінцеву продукцію. Зараз це складніше, тому що потрібно шукати синергію з активами, які є в компанії. Наприклад, ми розглядаємо перспективу побудувати новий завод у Болгарії чи в тій самій Італії», — сказав гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков.

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При цьому, за його словами, під час будівництва нового підприємства необхідно бути впевненим, що група зможе доставляти залізняк із Кривого Рогу.

«Тепер це можливо, але не гарантовано. Тобто ми розглядаємо різні сценарії. Наша технологічна стратегія має на увазі інвестиції як в Україні, так і в інших країнах», — додав він.

Довідка Finance.ua:

бізнесмен Ринат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти росії про відшкодування збитків за грубі порушення його прав власності під час непровокованої військової агресії рф проти України;

у травні Ахметов заявив, що довоєнна капіталізація постраждалих та знищених активів компанії System Capital Management становила 20 млрд доларів;

основними акціонерами групи «Метінвест» є SCM (71,24%) та група «Смарт-холдинг» (23,76%), які беруть участь в управлінні «Метінвестом» на партнерських засадах;

100% акцій SCM належить бізнесмену Ринату Ахметову.

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