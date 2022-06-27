Компенсація збитків: Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини — Finance.ua

Компенсація збитків: Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини Вчора 13:10 — Кримінал

Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти рф щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії росії проти України.

«Окрім незліченних людських страждань російське вторгнення призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку росії до норм міжнародного права і прав людини.

Як власник «Азовсталі» та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України", — йдеться у повідомленні SCM.

Зазначається, що Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

«Ахметов просить суд чітко дати росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі», — додали в SCM.

З огляду на невідкладність і серйозність ситуації Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус.

Як повідомили в SCM, за порушення прав власності Ахметов вимагає від рф відшкодування збитків, і хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що росія має виплатити бізнесмену мільярди доларів за порушення його прав людини.

Економічна Правда За матеріалами:

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