Компенсація збитків: Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини — Finance.ua
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Компенсація збитків: Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини

Кримінал
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Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти рф щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії росії проти України.
Про це йдеться у заяві групи SCM, засновником і акціонером якої є Ахметов.
«Окрім незліченних людських страждань російське вторгнення призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку росії до норм міжнародного права і прав людини.
Як власник «Азовсталі» та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України", — йдеться у повідомленні SCM.
Зазначається, що Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.
«Ахметов просить суд чітко дати росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі», — додали в SCM.
З огляду на невідкладність і серйозність ситуації Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус.
Як повідомили в SCM, за порушення прав власності Ахметов вимагає від рф відшкодування збитків, і хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що росія має виплатити бізнесмену мільярди доларів за порушення його прав людини.
За матеріалами:
Економічна Правда
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