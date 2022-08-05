Meta вперше розмістить облігації — Finance.ua

Meta вперше розмістить облігації Вчора 11:12 — Фондовий ринок

Meta вперше розмістить облігації

Американська Meta Platforms вперше в історії компанії випустила пропозицію корпоративних облігацій.

Про це повідомляє MarketWatch

Наразі в компанії не розкривають ані обсяги випуску бондів, ані ціновий діапазон.

Отримані від продажу цінних паперів доходи будуть використані для загальних корпоративних цілей, які можуть включати капітальні витрати, викуп звичайних акцій, придбання або інвестиції, повідомляє Meta у нормативній заявці.

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Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings присвоїло Meta рейтинг AA- у середу, підтвердивши «стабільний» прогноз.

«Наш стабільний прогноз відображає наше очікування приблизно стабільного зростання доходів протягом наступних 12-18 місяців через уповільнення економічного середовища, але залишки готівки залишаться високими без кредитного плеча», — йдеться в прес-релізі S&P.

Крім цього, міжнародне агентство Moody’s Investors Service присвоїло Meta рейтинг емітента на рівні А1.

На відміну від багатьох інших великих технологічних компаній, які, попри наявність великих обсягів коштів, залучали значні суми розміщення бондів за низькими ставками, Meta раніше не виходила на облігаційний ринок. За даними агентства Bloomberg, це одна з 18 компаній у S&P 500, яка не має непогашеної короткострокової чи довгострокової заборгованості, за винятком зобов’язань щодо оренди.

Обсяг вільних коштів та їхнього еквівалента у Meta оцінюється приблизно в $40,5 млрд, за даними на кінець другого кварталу. Ринкова вартість компанії з початку цього року впала на 49,5% (до $455,9 млрд). Для порівняння, фондовий індекс S&P 500 втратив 12,8% за цей період.

Економічна Правда За матеріалами:

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