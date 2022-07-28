Загальний дохід Mета вперше в історії впав на 1% — Finance.ua

Загальний дохід Mета вперше в історії впав на 1% Вчора 21:28 — Фондовий ринок

Останні кілька місяців компанія-власник Facebook, WhatsApp та Instagram фіксує падіння продажів реклами, що призвело до першого річного зниження доходу в історії. Компанія звинувачує у фінансових втратах падіння курсу євро.

Про це повідомляє TechCrunch.

Дохід компанії склав 28,82 мільярда доларів, що на 1% менше у порівнянні з 29,07 мільярдами доларів у другому кварталі 2021 року.

Як вважають у компанії, таке падіння спричинило коливання курсу валюти.

«Тенденції валютних курсів мали значний вплив у 2-му кварталі, зокрема знецінення євро щодо долара. За умов постійної валюти ми побачили б зростання доходу на 3% за рік», — заявила головна операційна директорка Шеріл Сендберг.

Крім того, ще одною причиною зниження доходу стали нововведення, що зараз відбуваються у Facebook та Instagram. Обидві соцмережі змінюють алгоритм, щоб бути схожими на TikTok. Зміни зазнали потужної критики від користувачів, що може призвести до подальших фінансових проблем. Проте генеральний директор Meta Марк Цукерберг повідомив, що компанія не зупиниться.

«Зараз наш штучний інтелект рекомендує близько 15% вмісту в стрічці у Facebook і трохи більше у стрічці Instagram від людей, груп або облікових записів, на які ви не підписані. Ми очікуємо, що до кінця наступного року ці цифри зростуть більш ніж удвічі», — сказав Цукерберг.

Ще одним джерелом витрат для компанії Meta стало створення віртуальної реальності. За словами генерального директора Meta, ці витрати «закладають основу для великого 2030 року». Саме на цей рік Цукерберг прогнозує глобальні зміни для людства.

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