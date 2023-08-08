Meta відмовляється від наукових проєктів на користь комерційного ШІ - FT — Finance.ua

Meta відмовляється від наукових проєктів на користь комерційного ШІ - FT Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Meta відмовляється від наукових проєктів на користь комерційного ШІ - FT

Компанія Meta звільнила команду, яка використала штучний інтелект для створення першої бази даних із понад 600 млн білкових структур, що є сигналом того, що компанія відмовляється від суто наукових проєктів на користь створення прибуткових продуктів штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Рішення припинити науковий проєкт повʼязане з тим, що материнська компанія Facebook надає пріоритет прибутковим продуктам штучного інтелекту, а не дослідженням.

Компанія найняла групу приблизно з дюжини вчених для проекту під назвою ESMFold, який навчав велику мовну модель, здатну обробляти величезну кількість біологічних даних. Зусилля були високо оцінені тими, хто займається розробкою нових ліків та методів лікування.

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Цієї весни група ESMFold була розформована в рамках ширших звільнень у компанії, про що раніше не повідомлялося.

Незважаючи на те, що наукова команда була невеликою в порівнянні з тисячами вчених та інженерів з ШІ, які все ще працюють у Meta, відмова від їх проєкту продемонструвала бажання компанії відмовитися від досліджень на користь проєктів ШІ, які можуть приносити дохід.

«Meta спробувала скоригувати свою дослідницьку стратегію, щоб краще зрозуміти, як створювати просунутий інтелект, який може допомогти Meta як бізнесу, а не просто якісь цікаві проєкти», — сказав Янів Шмуелі, колишній вчений-дослідник та технічний керівник у Meta AI, який працював над ESMFold.

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