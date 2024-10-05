Meta розробила окуляри доповненої реальності з підтримкою ШІ (фото) — Finance.ua

Meta розробила окуляри доповненої реальності з підтримкою ШІ (фото) 05.10.2024, 01:26 — Технології&Авто

Meta розробила окуляри доповненої реальності з підтримкою ШІ (фото), Фото: Meta

Meta представила окуляри Orion як «найдосконалішу пару окулярів доповненої реальності (AR) з коли-небудь створених».

Про це пише Hypebeast.

В останні роки Meta інвестувала багато своїх зусиль у розробку пристроїв XR (розширеної реальності), таких як гарнітура віртуальної реальності Quest, яка вже широко поширена.

Однак замість того, щоб блокувати фізичну сферу, нова концепція компанії AR накладає цифрові інтерфейси на навколишнє середовище за допомогою передових лінз.

Meta стверджує, що специфікації пропонують «найбільше поле зору в найменших окулярах AR на сьогодні».

Мініатюрну технологію Orion розробляли протягом кількох років експериментів та інновацій. Тоді Meta залучила бренд окулярів Ray-Ban, щоб використати витончену оправу.

Фото: Meta

Компанія також повідомила, що допоміжні функції Meta ШІ відіграватимуть невіддільну роль у взаємодії з користувачем, пропонуючи 3D-візуалізацію, можливості розпізнавання об’єктів і розмовну взаємодію ШІ, з якою споживачі знайомі через чат-боти, як-от ChatGPT.

Окуляри Orion все ще знаходяться на стадії прототипу, тому клієнти не отримають продукт ще кілька років.

Тим часом Meta вдосконалюватиме їх, враховуючи відгуки та внески співробітників компанії та обмежених зовнішніх груп.

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