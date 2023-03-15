Meta припиняє підтримку NFT у Facebook та Instagram — Finance.ua
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Meta припиняє підтримку NFT у Facebook та Instagram

Технології&Авто
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Meta припиняє підтримку NFT у Facebook та Instagram
Meta припиняє підтримку NFT у Facebook та Instagram
Meta припиняє підтримку цифрових предметів колекціонування (NFT) на своїх платформах менш ніж через рік після їх розгортання.
Про це заявив представник Meta Стефан Касріель, передає Reuters.
«Наразі ми згортаємо цифрові предмети колекціонування (NFT), щоб зосередитися на інших способах підтримки творців, людей і компаній», — написав Касріель у Twitter.
Він додав, що Meta продовжить інвестувати в фінтех-інструменти, які знадобляться людям і компаніям у майбутньому. Компанія оптимізує платежі за допомогою Meta Pay, спрощує оформлення замовлень та виплати, а також інвестує в обмін повідомленнями через Meta.
Як зазначає Reuters, у 2022 році, коли криптоактиви NFT стали надзвичайно популярні, а їхні продажі сягнули мільярдів доларів, Meta розгорнула підтримку для творців, щоб поширювати NFT в Instagram і Facebook.
Але наприкінці минулого року Bitcoin та інші токени зазнали поразки після раптового банкрутства великої біржі FTX. Падіння посилилося нещодавнім крахом трьох американських банків, два з яких були орієнтовані на криптовалюту.
Нагадаємо, що Meta заявила про запуск можливості створення й продажу NFT в Instagram у листопаді 2022 року. Крім того, в соцмережі на додаток до Rainbow, MetaMask і Trust Wallet запустили підтримку криптогаманця Phantom Wallet.

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