Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів — Finance.ua

Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів Сьогодні 06:44 — Технології&Авто

Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів

Meta представила новий інструмент для створення 3D-ресурсів на основі штучного інтелекту — 3D Gen (3DGen).

Про це повідомляє VentureBeats.

Як стверджує компанія, 3DGen зможе запропонувати користувачам «створення 3D-ресурсів із високою швидкістю та високоякісними 3D-формами та текстурами менш ніж за хвилину».

Крім того, новий інструмент запропонує можливості змінити раніше згенеровані або створені людьми 3D-форми завдяки використанню додаткових текстових команд.

3DGen об’єднає два ключові технічні компоненти — 3D AssetGen та 3D TextureGen, які були розроблені для генерації текстового запиту у 3D-моделі та текстури.

Серед іншого, 3DGen також має підтримку PBR-матеріалів, що дозволить реалістично повторно висвітлити згенеровані 3D-об'єкти для подальшого їхнього застосування у реальних програмах.

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