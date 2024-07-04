Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів — Finance.ua
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Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів

Технології&Авто
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Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів
Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів
Meta представила новий інструмент для створення 3D-ресурсів на основі штучного інтелекту — 3D Gen (3DGen).
Про це повідомляє VentureBeats.
Як стверджує компанія, 3DGen зможе запропонувати користувачам «створення 3D-ресурсів із високою швидкістю та високоякісними 3D-формами та текстурами менш ніж за хвилину».
Крім того, новий інструмент запропонує можливості змінити раніше згенеровані або створені людьми 3D-форми завдяки використанню додаткових текстових команд.
3DGen об’єднає два ключові технічні компоненти — 3D AssetGen та 3D TextureGen, які були розроблені для генерації текстового запиту у 3D-моделі та текстури.
Серед іншого, 3DGen також має підтримку PBR-матеріалів, що дозволить реалістично повторно висвітлити згенеровані 3D-об'єкти для подальшого їхнього застосування у реальних програмах.
За матеріалами:
mezha.media
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