Meta представила нове оновлення розумних окулярів Ray-Ban — Finance.ua

Meta представила нове оновлення розумних окулярів Ray-Ban Сьогодні 03:10 — Технології&Авто

Meta представила нове оновлення розумних окулярів Ray-Ban, Фото: The Verge

Розумні окуляри Ray-Ban від Meta, вперше представлені торік, отримали велике оновлення, яке має зробити пристрій ще розумнішим.

Які функції зʼявилися

Серед нових функцій пропонують «Нагадування» — окуляри сфотографують те, на що ви дивитесь, і нагадають вам про цю річ через сповіщення.

Також Ray-Ban тепер можуть сканувати QR-коди та телефонувати за номерами, на які ви подивитесь через окуляри.

Раніше розумні окуляри пропонували переклад тексту з нерухомих зображень, однак компанія обіцяє надати «голосовий переклад в режимі реального часу» — у найближчі місяці, але з обмеженим переліком мов (англійська, французька, італійська та іспанська).

У перших відгуках зазначають, що Meta Ray-Ban стали чутливішими й тепер запросто розпізнають об’єкти (раніше ШІ не надто надійно з цим справлявся).

У наступні кілька місяців Meta обіцяє забезпечити для окулярів обробку відео в реальному часі.

Окрім програмних оновлень, Meta запропонує нові комплекти лінз — зокрема прозорі обмеженої серії, через які буде видно усі внутрішні технології

Нові функції окулярів базуються на останній моделі штучного інтелекту Meta — Llama 3.2, яку також презентували на заході Meta Connect.

Ціна окулярів

Вартість Meta Ray-Ban сягає $299. Окуляри мають невеликі об’єктиви камер, які знімають 12-мегапіксельні фотографії та відео 1080p тривалістю до 30 секунд, вбудовану пам’ять на 32 ГБ, процесор Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 та батарею, яка забезпечує працездатність протягом 4−6 годин активного використання.

Також у Ray-Ban Meta Smart Glasses реалізована персональна аудіосистема, як в Amazon Echo Frames і серії Bose Tempo (дозволяє відтворювати музику, яку чує лише сам користувач).

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