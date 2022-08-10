Meta Platforms залучила $10 млрд під час свого першого розміщення облігацій — Finance.ua
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Meta Platforms залучила $10 млрд під час свого першого розміщення облігацій

Фондовий ринок
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Meta Platforms залучила $10 млрд під час свого першого розміщення облігацій
Meta Platforms залучила $10 млрд під час свого першого розміщення облігацій
Meta Platforms Inc заявила у вівторок, що залучила $10 мільярдів під час свого першого в історії розміщення облігацій.
Ці кошти компанія планує направити на трансформацію бізнесу та розвиток віртуальної реальності у метавсесвіті.
Нагадаємо, раніше власник Facebook — Meta Platforms Inc — мав намір залучити $10 млрд під час свого першого в історії розміщення облігацій, пише Reuters з посиланням на два джерела, близькі до угоди.
Пропозиція, яка включала облігації з терміном погашення від 5 до 40 років, отримала замовлення від інвесторів на понад $30 млрд, повідомили джерела агентства. Вони додали, що попит було зміщено у бік довгострокових облігацій.
Вихід компанії на ринок може дати їй більше фінансових можливостей, зазначають співрозмовники. Meta зараз намагається фінансувати вартісні ініціативи, такі як віртуальний метасвіт і Reels, в той час як грошова маса поступово зменшується.
Meta почала серйозно працювати над пропозицією останні кілька місяців, а рішення було прийнято після оприлюднення розміру доходів наприкінці липня, зазначає агентство. Різні терміни погашення пропозиції нададуть Meta великі можливості для фінансування в майбутньому, йдеться у повідомленні.
Влітку 2021 року Facebook вперше досягла ринкової вартості $1 трлн. Акції зросли після того, як окружний суд Колумбії відхилив антимонопольні позови проти Facebook щодо придбання Instagram та WhatsApp.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому котирування Meta впали на постмаркеті більш ніж на 20% після публікації звіту за IV квартал 2021 року. Капіталізація корпорації Марка Цукерберга впала на $200 млрд, повідомляв Financial Times. Акції компанії впали після того, як Meta заявила, що її дохід у I кварталі не виправдає прогнозів Уолл-стріт через «зростаючу конкуренцію». Головна причина — конкуренція з боку інших платформ, насамперед TikTok, сказав голова компанії Марк Цукерберг;
  • наприкінці лютого Meta вилетіла з топ-10 найбільших компаній світу. Компанія Цукерберга опустилася з 6-го на 11-е місце за ринковою вартістю після найбільшого місячного падіння за всю історію;
  • у липні американські гіганти соціальних медіа втратили майже $47 млрд ринкової вартості на торгах через стрімке зростання збитків Snap Inc., який викликав стурбованість інвесторів щодо перспектив онлайн-реклами. Ринкова вартість Snap з початку року впала на 65% — до $26,75 млрд.
За матеріалами:
Forbes.ua
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