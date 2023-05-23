Meta отримала рекордний штраф за обробку інформації користувачів — Finance.ua

Meta отримала рекордний штраф за обробку інформації користувачів Сьогодні 05:34 — Фондовий ринок

Meta отримала рекордний штраф за обробку інформації користувачів

За рішенням головного регулятора конфіденційності Європейського Союзу компанія Meta має сплатити штраф у розмірі 1,2 мільярда євро за обробку інформації користувачів.

Про це повідомляє агентство Reuters, уточнюючи, що штраф є рекордним для компанії.

Санкція пов’язана з тим, що Meta продовжувала передавати дані після рішення суду ЄС від 2020 року, яке визнало недійсним пакт про передачу даних між ЄС і США. Попередній рекордний штраф ЄС за порушення конфіденційності складав 746 млн євро — регулятор Люксембургу оштрафував Amazon у 2021 році.

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Meta заявила в заяві, що оскаржить це рішення регулятора через суд. Компанія очікує, що нова угода, яка полегшить безпечну передачу персональних даних громадян ЄС до США, буде повністю виконана, перш ніж Meta доведеться призупинити передачу.

В ЄС і США сподіваються, що нова система захисту даних, узгоджена Брюсселем і Вашингтоном у березні 2022 року, може бути готова до липня 2023 року.

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