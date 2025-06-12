Meta додає функцію особистих повідомлень у Threads — Finance.ua
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Meta додає функцію особистих повідомлень у Threads

Технології&Авто
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Meta додає функцію особистих повідомлень у Threads
Meta додає функцію особистих повідомлень у Threads
Threads починає тестування функції, яку директор соцмережі Адам Моссері називає найбільш затребуваною серед усіх. За його словами, саме про окремі DM найбільше просили користувачі з моменту запуску платформи в липні 2023 року, повідомляє Адам Моссері.
«Ми починаємо тестувати DM у Threads, що було одним із найпопулярніших запитів з моменту нашого запуску. Наша місія — сприяти відкритому обміну думками, і ми знаємо, наскільки важливим є обмін повідомленнями для підтримки цієї мети», — написав глава Threads та Instagram на власній сторінці.
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Генеральний директор Meta Марк Цукерберг підтвердив, що нова функція дозволить надсилати й отримувати повідомлення без прив’язки до Instagram. Це надасть можливість уникати постійного перемикання між двома додатками та зробить комунікацію в Threads автономною.
Спершу функція стане доступною в обмежених регіонах, зокрема в Гонконзі, Таїланді та Аргентині. З часом компанія планує поширити її на інші країни. Поки що йдеться лише про приватні діалоги віч-на-віч — підтримка групових чатів наразі в тестах відсутня.
Зараз для приватного спілкування з кимось у Threads вам потрібно знайти цю людину в Instagram і написати в DM саме там. Ви також можете надіслати пост з Threads комусь зі своїх підписників, але надійде він також в Instagram. Відкриваючи його там, вас перекидає в Threads. Це вкрай незручно для багатьох користувачів.
Точні терміни запуску невідомі.
За матеріалами:
Телеканал 24
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