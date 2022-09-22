Мешканці звільнених територій Харківщини отримують по 1,2 тисяч гривень допомоги — Finance.ua

Мешканці звільнених територій Харківщини отримують по 1,2 тисяч гривень допомоги Вчора 13:32 — Казна та Політика

Мешканці звільнених територій Харківщини отримують по 1,2 тис. грн допомоги.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«На Харківщині стартував пілотний проект: мешканці звільнених територій отримують разову грошову допомогу в розмірі 1 200 грн. Перелік осіб складає відповідна тергромада й передає ОВА. Виплати проводить «Укрпошта», — йдеться у повідомленні.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, наразі у співпраці із Міжнародним комітетом Червоного Хреста вже почали здійснювати перші виплати готівкою.

«Кожна дитина та людина похилого віку отримає по 1 200 грн безповоротної допомоги. На цей проект може бути залучено півмільярда гривень. Робимо усе, щоб люди якнайшвидше їх отримали», — зазначила Верещук.

Вона уточнила, що усього планується виплатити допомогу майже 200 тис. людей.

У міністерстві додали, що в разі потреби МКЧХ та його партнери обіцяють забезпечити необхідний обсяг додаткового фінансування.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.