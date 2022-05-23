Мережа джинсового одягу Levi Strauss & Co остаточно покине російський ринок – ЗМІ — Finance.ua

Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co вирішила покинути російський ринок після 29 років роботи: компанія зупинила постачання товарів та шукає покупців на роздрібний бізнес.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела на фешн-ринку.
За словами співрозмовників видання, компанія шукає покупців на частину своїх магазинів у РФ.
Levi Strauss & Co припинила постачання товарів, а залишки планує реалізувати через інші майданчики, кажуть джерела газети.
Один із співрозмовників називає одним із потенційних покупців магазинів Levi’s в РФ турецьку Fiba Holding A.S (розвиває точки Gap, Marks & Spencer і Banana Republic в Росії).
Співрозмовник газети серед ритейлерів одягу стверджує, що також веде переговори з Levi’s, але жодних принципових домовленостей поки не досягнуто.
У головному офісі Levi’s виданню не відповіли. Зв’язатися із Fiba Holding газеті не вдалося.
Великий виробник джинсового одягу Levi Strauss & Co заснований у 1853 році. Перший магазин у РФ відкрили у 1993 році.
За різними даними, наразі в РФ налічується близько 90 торгових точок Levi’s, з яких частина може бути відкрита франшизою. Сукупний виторг групи в 2021 році був $5,8 млрд, на російську частину бізнесу припадає не більше 2%.
У березні головний офіс Levi’s заявив про призупинення комерційної діяльності та будь-яких інвестицій у Росії через вторгнення РФ в Україну.