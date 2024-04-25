Mercedes презентував перший електричний «Гелендваген» (фото, відео) — Finance.ua

Mercedes презентував перший електричний «Гелендваген» (фото, відео) Сьогодні 02:29 — Технології&Авто

Лінійку Mercedes G-Class 2024 нарешті поповнила електрична модифікація. Позашляховик назвали Mercedes G580 with EQ Technology та презентували в Китаї, а із 26 квітня — демонструватимуть на автосалоні в Пекіні. Про електричний «Геленгваден» розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

Новий Mercedes G580 with EQ Technology — наразі найпотужніший «Гелендваген», який випускатиметься серійно. Його чотири електромотори видають 587 к. с. і 1164 Н∙м. Із 2-ступінчастою КПП розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Силова установка вміє імітувати звук бензинового двигуна.

Велика акумуляторна батарея ємністю 116 кВт∙год забезпечує запас ходу в 473 км. Зарядити її на 80% у швидкому режимі (від станції потужністю 200 кВт) можна за 32 хвилини. У 2025 році електрокару запропонують інноваційну батарею із кремнієвим анодом, яка дозволить збільшити запас ходу на 20−40%.

Електромобіль «Гелендваген» зберігає чудові позашляхові якості. Повний привід доповнено знижувальною передачею та електронними блокуваннями диференціалів. Кліренс складає 249 мм, кут в'їзду становить 32°, а з'їзду — 30,7°.

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Також є режими для різних типів бездоріжжя та позашляховий круїз-контроль. Новий Mercedes G580 EQ може долати водні перешкоди глибиною 85 см та 35-градусні підйоми.

Керовані задні колеса дозволяють Mercedes G580 EQ робити так званий «танковий» розворот на місці. Автомобіль зберігає залежну задню підвіску, також передбачені адаптивні амортизатори.

Салон «Гелендвагена» майже не змінився. Він оздоблений шкірою та деревом, а на передній панелі встановлені два 12,3-дюймових дисплеї. Також передбачені камери кругового огляду та навігація з доповненою реальністю.

Зі старту запропонують лімітований варіант Edition One. Він отримав пакет AMG Line із 20-дюймовими дисками та обвісом та темним декором на кузові, а його салон оздоблено дорогою шкірою Nappa та карбоном. Оснащення поповнили мультиконтурні крісла з вентиляцією, підсклянники з підігрівом та охолодженням, а також потужна акустика Burmester.

Електромобіль Mercedes G580 EQ буде коштувати від 142 621 євро. Ексклюзивний варіант Edition One обійдеться в 192 524 євро, тобто наразі це найдорожчий «Гелендваген».

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