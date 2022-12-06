Mercedes презентував новий гібридний автомобіль S63 — Finance.ua

Mercedes презентував новий гібридний автомобіль S63 Сьогодні 23:03 — Технології&Авто

Mercedes презентував новий гібридний автомобіль S63, Фото: carbuzz.com

Німецька компанія Mercedes-Benz презентувала новий люксовий гібрідний седан 2023 Mercedes-AMG S63 E Performance.

Загальна потужність автомобіля дорівнює 791 кінських сил, а його крутний момент становить 1 055Нм.

У компанії заявили, що 2023 Mercedes-AMG S63 E Performance є найпотужнішим автомобілем S-класу, який вони коли-небудь створювали донині.

Зазначається, що седан може розігнатися з нуля до 96 км за годину за 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 290 км за годин.

Фото: carbuzz.com

У компанії не оголосили, скільки седан може проїхати на одній зарядці, адже Mercedes-Benz «зосереджений на досягненні найкращого у своєму класі результату, а не на максимально можливому діапазоні ходу на одній зарядці».

Всього автомобіль матиме сім режимів керування, серед яких «електро», «комфорт» і «спорт».

Ціна ще не оголошена, але, ймовірно, S63 E Performance 2023 року коштуватиме дорожче, ніж вихідний S63 Sedan, вартість якого стартувала від 152 595 американських доларів. Очікується, що поставки в США відбудуться наприкінці наступного 2023 року.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.