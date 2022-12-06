Mercedes презентував новий гібридний автомобіль S63 — Finance.ua
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Mercedes презентував новий гібридний автомобіль S63

Технології&Авто
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Mercedes презентував новий гібридний автомобіль S63
Mercedes презентував новий гібридний автомобіль S63, Фото: carbuzz.com
Німецька компанія Mercedes-Benz презентувала новий люксовий гібрідний седан 2023 Mercedes-AMG S63 E Performance.
Про це повідомляє Car and Buzz.
Загальна потужність автомобіля дорівнює 791 кінських сил, а його крутний момент становить 1 055Нм.
У компанії заявили, що 2023 Mercedes-AMG S63 E Performance є найпотужнішим автомобілем S-класу, який вони коли-небудь створювали донині.
Зазначається, що седан може розігнатися з нуля до 96 км за годину за 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 290 км за годин.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
У компанії не оголосили, скільки седан може проїхати на одній зарядці, адже Mercedes-Benz «зосереджений на досягненні найкращого у своєму класі результату, а не на максимально можливому діапазоні ходу на одній зарядці».
Всього автомобіль матиме сім режимів керування, серед яких «електро», «комфорт» і «спорт».
Ціна ще не оголошена, але, ймовірно, S63 E Performance 2023 року коштуватиме дорожче, ніж вихідний S63 Sedan, вартість якого стартувала від 152 595 американських доларів. Очікується, що поставки в США відбудуться наприкінці наступного 2023 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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