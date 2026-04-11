Mercedes-Benz випустить авто з кермом за принципом джойстика Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

Mercedes презентував систему, яке керує поворотом коліс через дроти, Фото: Mercedes-Benz

У новому поколінні електричного флагмана Mercedes-Benz EQS виробник робить ставку на радикальну зміну підходу до керування. Компанія вперше для серійного авто впроваджує технологію steer-by-wire, тобто повністю електронне керування без механічного зв’язку між кермом і колесами.

Про це повідомили у компанії.

Йдеться про систему, у якій рух керма передається не через рульову колонку, а за допомогою електронних сигналів і виконавчих механізмів. Фактично це означає новий рівень взаємодії між водієм і автомобілем.

Переваги технології

Однією з ключових переваг технології називають змінне передаточне число керма. На низьких швидкостях автомобіль стає більш маневреним, що спрощує паркування та рух у місті. На високих швидкостях, навпаки, підвищується стабільність і передбачуваність поведінки.

Фото: Mercedes-Benz

Окремо виробник акцентує на комфорті. Система дозволяє практично повністю відфільтровувати удари та вібрації від дорожнього покриття, які раніше передавалися на кермо. Водночас електроніка зберігає відчуття зворотного зв’язку, адаптуючи його під конкретну ситуацію.

Ще одна зміна стосується інтер’єру. Завдяки відсутності традиційного механічного зв’язку кермо може бути компактнішим і пласкішим. Це покращує огляд цифрової панелі приладів, полегшує посадку та додає простору в салоні.

Фото: Mercedes-Benz

Система steer-by-wire також інтегрована з керуванням задньою віссю. На високих швидкостях задні колеса повертаються синхронно з передніми, що підвищує курсову стійкість. У місті ж вони можуть повертатися у протилежний бік, зменшуючи радіус розвороту.

Безпека

Важливим аспектом залишається безпека. У Mercedes-Benz заявляють, що система має резервовану архітектуру з дублюванням сигналів. У разі відмови основного каналу керування автомобіль зберігає можливість маневрування за рахунок задньої осі та вибіркового гальмування коліс.



, Фото: Mercedes-Benz

Окремо довелося переглянути конструкцію подушки безпеки водія. Через зміну форми керма інженери створили нову архітектуру розгортання airbag, яка забезпечує той самий рівень захисту без класичного ободу.

Коли піде в серію

Фактично йдеться не просто про нову опцію, а про зміну всієї філософії керування автомобілем. Якщо технологія покаже себе на практиці, steer-by-wire може стати наступним стандартом для електромобілів преміум-класу.

Фото: Mercedes-Benz

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.