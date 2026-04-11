0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Mercedes-Benz випустить авто з кермом за принципом джойстика

Технології&Авто
24
Mercedes презентував систему, яке керує поворотом коліс через дроти
Mercedes презентував систему, яке керує поворотом коліс через дроти, Фото: Mercedes-Benz
У новому поколінні електричного флагмана Mercedes-Benz EQS виробник робить ставку на радикальну зміну підходу до керування. Компанія вперше для серійного авто впроваджує технологію steer-by-wire, тобто повністю електронне керування без механічного зв’язку між кермом і колесами.
Про це повідомили у компанії.
Йдеться про систему, у якій рух керма передається не через рульову колонку, а за допомогою електронних сигналів і виконавчих механізмів. Фактично це означає новий рівень взаємодії між водієм і автомобілем.

Переваги технології

Однією з ключових переваг технології називають змінне передаточне число керма. На низьких швидкостях автомобіль стає більш маневреним, що спрощує паркування та рух у місті. На високих швидкостях, навпаки, підвищується стабільність і передбачуваність поведінки.
Mercedes-Benz випустить авто з кермом за принципом джойстика
Фото: Mercedes-Benz
Окремо виробник акцентує на комфорті. Система дозволяє практично повністю відфільтровувати удари та вібрації від дорожнього покриття, які раніше передавалися на кермо. Водночас електроніка зберігає відчуття зворотного зв’язку, адаптуючи його під конкретну ситуацію.
Ще одна зміна стосується інтер’єру. Завдяки відсутності традиційного механічного зв’язку кермо може бути компактнішим і пласкішим. Це покращує огляд цифрової панелі приладів, полегшує посадку та додає простору в салоні.
Mercedes-Benz випустить авто з кермом за принципом джойстика
Фото: Mercedes-Benz
Система steer-by-wire також інтегрована з керуванням задньою віссю. На високих швидкостях задні колеса повертаються синхронно з передніми, що підвищує курсову стійкість. У місті ж вони можуть повертатися у протилежний бік, зменшуючи радіус розвороту.

Безпека

Важливим аспектом залишається безпека. У Mercedes-Benz заявляють, що система має резервовану архітектуру з дублюванням сигналів. У разі відмови основного каналу керування автомобіль зберігає можливість маневрування за рахунок задньої осі та вибіркового гальмування коліс.
, Фото: Mercedes-Benz
Окремо довелося переглянути конструкцію подушки безпеки водія. Через зміну форми керма інженери створили нову архітектуру розгортання airbag, яка забезпечує той самий рівень захисту без класичного ободу.

Коли піде в серію

Фактично йдеться не просто про нову опцію, а про зміну всієї філософії керування автомобілем. Якщо технологія покаже себе на практиці, steer-by-wire може стати наступним стандартом для електромобілів преміум-класу.
Mercedes-Benz випустить авто з кермом за принципом джойстика
Фото: Mercedes-Benz
За матеріалами:
Телеканал 24
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems