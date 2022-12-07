Mercedes-Benz відкрив свій перший у світі дилерський центр тільки для електромобілів — Finance.ua

Mercedes-Benz відкрив свій перший у світі дилерський центр тільки для електромобілів Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

Mercedes-Benz відкрив свій перший у світі дилерський центр тільки для електромобілів

Автовиробник Mercedes-Benz відкрив у вівторок у Йокогамі (Японія) свій перший в світі дилерський центр, присвячений повністю електричному бренду Mercedes-EQ.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву місцевого підрозділу німецького автовиробника.

Mercedes-Benz випустив п’ять електричних моделей з 2019 року і «бачить подальше зростання ринку електромобілів в Японії».

Акумуляторні електромобілі повільно здобувають популярність у Японії, де на ринку домінують вітчизняні виробники, зазначає агентство.

Проте, за даними Японської асоціації автомобільних імпортерів (JAIA), іноземні бренди продали рекордні 2 357 електромобілів в листопаді, вперше перевищивши десяту частину від загального обсягу продажів імпортних авто.

За даними JAIA, у 2021 році Mercedes-Benz продав в Японії 51 722 автомобілі всіх типів, що зробило його найбільш продаваним іноземним брендом.

Економічна Правда За матеріалами:

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