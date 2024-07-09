Mercedes-Benz представив новий кабріолет CLE 2024 — Finance.ua

Mercedes-Benz представив новий кабріолет CLE 2024 09.07.2024, 00:41 — Технології&Авто

Mercedes-Benz представив новий кабріолет CLE 2024

Представлено новий кабріолет Mercedes-Benz CLE 2024 модельного року, який отримав інші радіаторні грати і оснащений механізмом з відкидним верхом: він дозволяє відкрити і закрити дах за 20 секунд.

Що стосується потужності, автомобіль оснащений двигуном 2 л з турбонаддувом максимальною потужністю 190 кВт і максимальним моментом, що крутить, 400 Н·м. Він поєднується з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач і передає момент, що крутить, на чотири колеса.

Раніше було представлено дводверне купе з твердим дахом, яке позиціонується як наступник Mercedes-Benz C-Class Coupe та E-Class Coupe. Габаритні розміри обох моделей становлять 4850×1860×1430 мм, а колісна база дорівнює 2865 мм. Доступні колеса діаметром від 18 до 20 дюймів.

Mercedes-Benz CLE 2024 отримав форму фастбека та двосегментні світлодіодні задні ліхтарі. У салоні розташована 12,3-дюймова панель приладів, 11,9-дюймовий РК-екран центральної консолі, SoC Qualcomm 8295, інтерактивна система MBUX, спортивні сидіння, звукова система об’ємного звучання Berlin Sound 3D і 64-колірна система оточуючого освітлення.

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