Mercedes-Benz і Stellantis зупиняють виробництво акумуляторів для електромобілів у ЄС — Finance.ua
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Mercedes-Benz і Stellantis зупиняють виробництво акумуляторів для електромобілів у ЄС

Технології&Авто
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Mercedes-Benz і Stellantis зупиняють виробництво акумуляторів для електромобілів у ЄС
Mercedes-Benz і Stellantis зупиняють виробництво акумуляторів для електромобілів у ЄС
Mercedes і Stellantis припинили роботу над своїми спільними проєктами європейського виробництва акумуляторів для електромобілів і переосмислюють, у якому напрямку рухатися вперед з можливістю переходу на більш дешеві літій-залізо-фосфатні елементи.
У 2021 році Mercedes і Stellantis вперше створили спільне підприємство з виробництва елементів живлення, назвавши це підприємство Automotive Cells Company (ACC). Раніше цього року ACC залучила 4,7 мільярда доларів для будівництва чотирьох заводів. Спільне підприємство вже відкрило один завод у Дувріні, Франція.
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Але за даними Bloomberg, робота на майбутніх заводах ACC у Німеччині і Італії зупинені. При цьому ACC ще не прийняла остаточного рішення, що робити з цими виробничими майданчиками.
Компанія каже, що планує залишатися гнучкою щодо швидкості інвестицій, реагуючи на ринкові тенденції, і наприкінці року вирішить їх подальшу долю.
Глава ACC Янн Вінсент заявив, що попит на електромобілі в Європі сповільнився — незважаючи на те, що продажі електромобілів у квітні зросли на 14,8% у річному обчисленні, швидше, ніж продажі неелектрифікованих автомобілів, але повільніше, ніж гібридів. Він каже, що зростання в основному очікується в сегментах масового ринку, на що багато західних виробників електромобілів досі не спромоглися націлитися, хоча китайські автовиробники починають це робити, особливо в Європі.
За матеріалами:
Autogeek
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