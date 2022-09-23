Mercedes-Benz готує модель з найпотужнішим чотирициліндровим двигуном — Finance.ua
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Mercedes-Benz готує модель з найпотужнішим чотирициліндровим двигуном

Технології&Авто
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Mercedes-Benz готує модель з найпотужнішим чотирициліндровим двигуном
Компанія Merceds-Benz оприлюднила подробиці про новинку, яка замінить у лінійці виробника С 63 AMG — модель С 63 S E Perfomance.
Новинка отримає гібридну силову установку загальною потужністю 671 к.с. з максимальним моментом, що крутить, 1020 Н·м. Це на 168 «коней» і 320 Нм більше, ніж у попередника.
Таких показників вдалося досягти завдяки поєднанню найпотужнішого в історії чотирициліндрового мотора M139l і розташованого позаду електродвигуна з двоступінчастою КПП. Бензиновий агрегат схожий на той, що встановлюється на C 43, але отримав нову версію турбонаддування. Це дозволило підняти показники двигуна до 469 кінських сил і 545 Нм максимального крутного моменту, що зробило його найпотужнішим в історії чотирициліндровим мотором в історії.
Тим часом електромотор розвиває потужність у 201 к.с.. Заявлений час розгону до 100 км/год — 3,3 с, максимальна швидкість — 280 км/год (обмежена електронікою на позначці 250 км/год).
Фактично C 63 SE Performance — це гібрид, що підключається, але на електричній тязі автомобіль може проїхати всього 11 км.
Вартість новинки поки не названа.

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За матеріалами:
mmr.ua
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